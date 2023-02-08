В 2022 году посредством портала Госуслуг граждане направили судебным приставам Коми более 151 тысячи обращений

Должники и взыскатели, чьи исполнительные производства ведут сотрудники УФССП России по Республике Коми, все активнее используют возможности Личного кабинета на портале Госуслуг. Если с января по июнь 2022 года граждане направили судебным приставам региона порядка 54, 5 тыс интернет-обращений, то к концу года их число утроилось.

Преимущества электронной формы взаимодействия с органами принудительного исполнения на безопасной интернет-платформе очевидны: порядка 30 житейских ситуаций, связанных с исполнительным производством, теперь не требуют личного посещения отделения судебных приставов. В том числе — подача заявлений о сохранении прожиточного минимума.

Самым скоростным на портале Госуслуг является сервис, позволяющий должникам и взыскателям получать сведения о ходе исполнительного производства. Через несколько секунд после запроса пользователи располагают информацией о принятых судебным приставом мерах, о запретах и ограничениях в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий с недвижимостью и транспортными средствами.

Что немаловажно, посредством портала Госуслуг можно оплатить задолженность по исполнительным производствам с помощью банковских карт, различных электронных платежных систем и быть уверенным, что платеж будет доставлен по назначению.