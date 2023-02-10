Правовой ликбез: обращение банком взыскания на детские пособия незаконно

Должник имеет право взыскать с банка убытки, причиненные такими действиями.

Должник обратился в суд с иском к банку о взыскании убытков, указав, что на денежные средства на его банковском счете, открытом для перечисления пособий на детей, банк обратил взыскание по исполнительному документу.

Поскольку на детские пособия, которые выплачиваются из бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов, не может быть обращено взыскание, то банк произвел незаконные действия, причинившие ему убытки.

Суд удовлетворил исковые требования. И вот почему.

В соответствии с частью 5 статьи 70 закона «Об исполнительном производстве» банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Закона.

Таким образом, на банк возлагаются публичные полномочия по исполнению исполнительных документов. В связи с этим банк отвечает за вред, причиненный незаконными действиями при исполнении исполнительного документа.

Пунктом 12 части 1 статьи 101 закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что взыскание не может быть обращено на детские пособия, выплачиваемые за счет бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов.

При разрешении спора суд обоснованно исходил из того, что, поскольку в нарушение положений статьи 101 закона «Об исполнительном производстве» банк, исполняющий публичные функции, незаконно произвел удержания из денежных средств, находящихся на счете должника и на которые распространяется исполнительский иммунитет, то должник имеет право на возмещение ущерба.