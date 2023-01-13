В Сыктывкаре пострадавшему в чужом ДТП компенсирован моральный вред

В ОСП по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании морального вреда в размере 570 тыс. рублей в пользу пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.

Мужчина получил серьезные травмы, стоя у дороги: его сбил автомобиль, отлетевший на обочину в результате столкновения.

Кто из двух водителей стал виновником аварии, в которой пострадало третье лицо, суду установить не удалось, поэтому выплата потерпевшему компенсации морального вреда была поделена поровну.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав принял меры принудительного исполнения в отношении обоих должников — обратил взыскания на счета и доходы, запретил регистрационные действия с недвижимостью.

Должники были заинтересованы в скорейшем окончании исполнительного производства, поэтому один из них выплатил не только свою половину долга, но и недостающую часть долга товарища по несчастью. Финансовые отношения между собой должники затем урегулируют в частном порядке.