В Сыктывкаре пристав взыскала с молодого лихача 115 штрафов ГИБДД

В Отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару в один день окончено 115 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД и 48 исполнительных производств о взыскании исполнительского сбора, которые были возбуждены в отношении жителя столицы Коми 2001 г. р.

Судя по протоколам госавтоинспекторов, молодой человек — большой любитель превышать скорость. Среди прочих нарушений правил дорожного движения — проезд на красный и просроченный полис ОСАГО.

В комплексе мер принудительного исполнения, который использовала судебный пристав для взыскания задолженностей, самой действенной оказался арест автомобиля — да еще без права пользования. Чтобы Honda Accord не отправилась на специализированную стоянку, должник оплатил все штрафы и исполнительский сбор — итого 112 800 рублей.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что исполнительский сбор — это штрафная санкция за то, что долг по исполнительному производству не был погашен вовремя. Минимальная сумма сбора для физических лиц — 1 000 рублей. То есть при просрочке оплаты штрафа ГИБДД в размере 500 рублей придется заплатить полторы тысячи.