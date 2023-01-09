В Печоре должник успел сохранить за собой дорогую иномарку

Печорский предприниматель взял в долг 1 млн рублей — на 5 месяцев под 2 % в месяц и под залог транспортного средства.

Так как долг не был погашен вовремя, кредитор обратился в суд, который решил: взыскать с заемщика 1 млн 680 тыс. рублей и обратить взыскание на заложенный LAND ROVER DISCOVERY 3 с начальной продажной ценой 400 тыс. рублей.

Исполнительный лист был предъявлен в Отделение судебных приставов по г. Печоре. В ходе исполнения требований исполнительного документа судебный пристав арестовала внедорожник и передала на торги. Тем временем долг понемногу уменьшался за счет обращения взыскания на доходы должника.

Реализовать имущество на торгах не удалось, поэтому судебный пристав предложила взыскателю, и он не отказался, оставить за собой залоговое транспортное средство. После чего сторонам исполнительного производства было вручено уведомление о дате и времени передачи имущества.

Лишаться автомобиля должник не захотел, поэтому немедленно внес на депозитный счет ОСП по г. Печоре оставшуюся задолженность по исполнительному производству — 889 тыс. рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, внедорожник остался у прежнего владельца.