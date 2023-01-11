В Ухте осужденный компенсировал супруге потерпевшего моральный вред

В ОСП по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, в размере 230 тыс. рублей.

Должник в составе группы лиц в 20 лет был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Молодой человек отбыл наказание в колонии строгого режима, теперь находится под надзором уголовно-исполнительной инспекции. Именно там он встретился лицом к лицу с судебным приставом.

Дело в том, что в рамках межведомственного взаимодействия со службой исполнения наказаний судебные приставы г. Ухты регулярно участвуют в приемах, на которые обязаны являться осужденные. Сотрудники органов принудительного исполнения вручают должникам постановления о возбуждении исполнительного производства и предупреждают о мерах, которые будут приняты для взыскания задолженности.

В данном случае должник был немедленно ограничен в специальном праве и предупрежден, что игнорирование требований судебного пристава чревато возбуждением административного дела, за которым последует возложение на осужденного дополнительных ограничений.

На следующий же день ухтинец полностью погасил задолженность перед взыскателем — супругой погибшего — и выплатил 15 тыс. рублей исполнительского сбора, которые пополнили федеральный бюджет.