В Инте предприниматель вернул в бюджет присвоенные средства

В Отделении судебных приставов по Инте окончено исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя материального вреда, причиненного преступлением, в размере 260 тыс. рублей.

Должник был осужден на два года лишения свободы условно по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) за то, что не вернул в муниципальный бюджет непотраченные средства полуторамиллионной субсидии, выданной на открытие семейного досугового центра, с возмещением присвоенной суммы.

Для исполнения решения суда в части возврата средств в местный бюджет судебный пристав обратила взыскание на счета должника в банках и заработную плату, наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью, а когда срок для добровольного исполнения требований истек, вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 18 тыс. 200 рублей.

Незначительная часть увеличившегося долга была взыскана из зарплаты должника, основную сумму должник перечислил на депозит службы судебных приставов самостоятельно.