Региональное объединение работодателей в Коми выплатило зарплату и компенсации бывшему вице-президенту

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании с Регионального объединения работодателей «Коми Союз промышленников и предпринимателей» задолженности по заработной плате и компенсаций за неиспользованный отпуск, задержку выплат, морального вреда на сумму 1 млн 130 тыс. рублей.

Взыскатель — бывший вице-президент, который уволился по собственному желанию, но положенные выплаты не получил.

В суде работодатель пытался оспорить фактическую работу истца за 8 месяцев, предшествовавших увольнению. Однако доводы не были приняты во внимание, так как в спорный период претензий к работнику не было, зарплата начислялась, при увольнении выдана справка о задолженности, а табели учета рабочего времени с указанием, что зампрезидента не являлся на работу по неустановленным причинам, составлены только после обращения уволившегося в суд, тогда же в налоговую направлены корректирующие расчеты по страховым взносам.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредил должностных лиц об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и обратил взыскание на счета юридического лица.

Поскольку взыскатель получил полный расчет за пределами срока, отведенного для добровольного исполнения требований, с работодателя взыскан исполнительский сбор — более 77 тыс. рублей.