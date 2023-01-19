После возбуждения уголовного дела сыктывкарец выплатил сыну миллион

Дознавателем ОСП по г. Сыктывкару № 2 было возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении должника по алиментам 1979 г. р.

В ходе судебного заседания установлено, что задолженность подсудимого перед сыном превысила миллион рублей.

За неуплату средств на содержание ребенка мужчине грозили исправительные или принудительные работы на срок до года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до года.

Ранее должник привлекался к административной ответственности и провел 12 суток под арестом. Чтобы избежать более тяжкого наказания, он рассчитался со взыскателем — бывшей супругой, которая предоставила суду и судебному приставу расписку о том, что ею получены средства в счет погашения долга.

Так как право ребенка на получение содержания от отца было восстановлено, суд освободил гражданина от уголовной ответственности, уголовное дело прекращено.

В 2022 году сотрудниками УФССП России по Республике Коми возбуждено 618 уголовных дел в отношении должников по алиментам. 528 нерадивых родителей выслушали обвинительный приговор.