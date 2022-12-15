В УФССП России по Республике Коми ежедневно принимают граждан дежурные судебные приставы

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми организован прием граждан и представителей организаций дежурными судебными приставами: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 15:30. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Дежурный судебный пристав:

— предоставляет сторонам исполнительного производства и их представителям информацию о ходе исполнительного производства, в том числе выдает копии процессуальных документов, вынесенных в рамках исполнительного производства;

— принимает заявления (ходатайства) в рамках исполнительного производства;

— получает от должников, взыскателей, их представителей, а также иных лиц информацию и документы для передачи судебному приставу-исполнителю, ведущему соответствующее исполнительное производство;

— выдает справки о наличии (отсутствии) задолженности по алиментным обязательствам;

— предоставляет справочную информацию по исполнительному производству;

— предоставляет информацию о способах взаимодействия с должностными лицами ФССП России, о возможностях Банка данных исполнительных производств, Личного кабинета на портале Госуслуг, электронных сервисов ФССП России «Интернет-приемная», «Запись на личный приём»;

— предоставляет информацию о способах оплаты задолженности по исполнительным документам;

— осуществляет запись на прием к судебному приставу-исполнителю.

Важно! Если необходимо принятие процессуального решения, гражданину необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится исполнительное производство, либо к старшему судебному приставу в приемное время — это первая половина вторника и вторая половина четверга.