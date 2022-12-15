В Ухте старший судебный пристав ответила на вопросы о сохранении прожиточного минимума на счете должника

«Как подать заявление о сохранении прожиточного минимума? Какие документы надо предоставить? Если на счет поступают пособия, их снимут?» — на эти и другие вопросы граждан в ходе прямой линии в ухтинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми ответила начальник отделения — старший судебный пристав ОСП по г. Ухте Галина Кувшинова.

Что необходимо сделать должнику для сохранения прожиточного минимума?

Должнику необходимо обратиться в отделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячно заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума той социально—демографической группы населения, к которой он относится.

С таким же заявлением гражданин имеет право обратиться непосредственно в банк, обслуживающую счет должника, куда ежемесячно поступает заработная плата или иной доход.

По какому виду задолженности должник может сохранить прожиточный минимум?

Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Для всех остальных категорий исполнительных документов должник гражданин может реализовать право на сохранение прожиточного минимума.

Если на счет поступают пособия, их будут снимать?

Судебный пристав—исполнитель не списывает деньги со счета должника — у него нет такого права и таких обязанностей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав выносит постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, и обязывает банк при исполнении данного постановления соблюдать требования ст. 101 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», содержащей исчерпывающий перечень видов доходов, с которые не подвергаются обращению взыскания.

Следует учесть и тот факт, что лицо, перечисляющее доходы гражданину на счет в банке, обязано соблюдать Указание Центрального Банка Российской Федерации от 25.03.2022 № 6104У и указывать код вида дохода.

Если код не указан, то есть вид дохода не определен, банк вынужден списывать деньги в полном объеме.

Если исполнительный лист предъявлен не к судебным приставам, а по месту получения дохода должника, может ли судебный пристав рассмотреть вопрос о сохранении прожиточного минимума?

Судебный пристав не вправе рассматривать вопрос о сохранении прожиточного минимума при отсутствии у него в исполнении исполнительного производства.

Как должнику решить вопрос о сохранении прожиточного минимума при наличии у него несовершеннолетних детей?

Если у должника есть иждивенцы, он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум для соответствующей социально—демографической группы.

Если должник хочет обратиться с заявлением о сохранении величины прожиточного минимума, где и как он это может сделать?

Написать заявление должник может самостоятельно, образцы есть в любом отделении судебных приставов. Можно сделать это на приеме у судебного пристава, который ведет исполнительное производство.

Прием граждан осуществляется каждый вторник с 09:00 до 13:00 и каждый четверг с 13:00 до 18:00. Предварительной записи не требуется.

В остальное рабочее время прием ведет дежурный судебный пристав, назначаемый начальником отделения.

Какие документы нужны для рассмотрения судебным приставом вопроса о сохранении прожиточного минимума?

Согласно требованию ст. 2 ч. 3 п. 5. 1ФЗ № 234 от 29.06.2021 «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», вступившего в законную силу с 01.02.2022, должник представляет документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода, в самом заявлении должник указывает:

— ФИО, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона;

— реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума;

— наименование и адрес банка, который обслуживает счет, указанный должником в заявлении.

Обращаю внимание, что если должник не предоставил сведения о наличии у него ежемесячного дохода, сведения об источниках дохода, размере дохода, то судебный пристав вправе запросить указанные сведения самостоятельно

В какие сроки судебный пристав принимает решение по заявлению о сохранении величины прожиточного минимума?

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента поступления судебному приставу данного заявления.

По результатам рассмотрения такого рода заявления, пристав выносит постановление об отказе или удовлетворении требований полностью (частично).

Как должнику получить рассрочку или отсрочку исполнения исполнительного документа?

Напомню, что судебный пристав не вправе рассматривать вопрос о предоставлении должнику рассрочки или отсрочки исполнения требования исполнительного документа. Потому должник имеет право письменно обратиться за рассрочкой или отсрочкой исполнения требования исполнительного документа в орган, выдавший исполнительный документ, обосновывая свои требования.

Каков порядок обжалования, если гражданин не согласен с решением судебного пристава?

Жалоба на действие (бездействие), на постановление подается в течение 10 дней со дня вынесения судебным приставом—исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия или когда лицу стало известно о вынесении постановления, совершении действий (бездействия).

Жалоба подается вышестоящему должностному лицу, а именно начальнику отделения, в подчинении которого находится судебный пристав— исполнитель, с постановлением которого гражданин не согласен, или в судебном порядке.