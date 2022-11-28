✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ИГРУШКА ДЛЯ МУЗЕЙНОЙ ЕЛКИ

Накануне Нового года сосногорский историко-краеведческий музей проводит акцию «Подари новогоднюю игрушку для музейной елки». Как отмечают сотрудники учреждения, акция даст возможность украсить новогоднюю елку, а наиболее редкие и своеобразные игрушки окажутся в фондах музея и приобретут статус ценных экспонатов.

02:21 — ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ксения Полоникова окружена мужчинами – муж и трое сыновей. Взаимовыручка, забота и понимание – фундамент, на котором держится семейное благополучие Полониковых. А детские улыбки делают незначительными любые трудности.

06:00 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О возмещении расходов на проезд жителям труднодоступных населенных пунктов рассказывает начальник отдела социальных гарантий Ирина Шишлонова