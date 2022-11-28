✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева побывала с рабочим визитом в Сосногорском районе.

04:32 — ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Дом культуры «Горизонт» снова пригласил сосногорцев на вокальный конкурс «Две звезды». По традиции, на главную городскую сцену вышли опытные артисты и представители далеких от творчества профессий.

09:43 — ПОДАРИМ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

В нашем городе стартовала традиционная благотворительная акция «Подари ребенку чудо» и «Коробка храбрости» по сбору игрушек и канцелярии для детей, проходящих длительное лечение.

12:59 — ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Екатерина Игнатченко родилась в Ленинграде, но в раннем детстве переехала с родителями в Сосногорск. Несмотря на то, что большинство родственников педагога связано с железной дорогой, сама она выбрала профессию учителя.