✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Член Совета Федерации Елена Шумилова провела «круглый стол» в Сосногорской кадетской школе. Темой разговора с директорами образовательных учреждений муниципалитета стало введение начальной военной подготовки в качестве обязательной дисциплины.

05:03 — ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В Сосногорске прошли мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Специалисты Центра социальной защиты населения провели встречу «Задай свой вопрос». Соцработники обсудили с детьми и их родителями наиболее актуальные вопросы по защите прав юных горожан.

07:51 — ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Со словом «мама» у каждого из нас своя ассоциация. Кто-то вспоминает мамины руки, самые теплые и родные, кто-то улыбку, от которой становится легко и спокойно.

Екатерина Мелехина уверена, что без любви и доверия семьи быть не может. Это фундамент отношений, который закладывают родители, а продолжают дети.