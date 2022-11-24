✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.11.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Член Совета Федерации Елена Шумилова провела «круглый стол» в Сосногорской кадетской школе. Темой разговора с директорами образовательных учреждений муниципалитета стало введение начальной военной подготовки в качестве обязательной дисциплины.
05:03 — ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В Сосногорске прошли мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Специалисты Центра социальной защиты населения провели встречу «Задай свой вопрос». Соцработники обсудили с детьми и их родителями наиболее актуальные вопросы по защите прав юных горожан.
07:51 — ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Со словом «мама» у каждого из нас своя ассоциация. Кто-то вспоминает мамины руки, самые теплые и родные, кто-то улыбку, от которой становится легко и спокойно.
Екатерина Мелехина уверена, что без любви и доверия семьи быть не может. Это фундамент отношений, который закладывают родители, а продолжают дети.