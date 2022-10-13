В Сыктывкаре строительная фирма выплатила больше миллиона за директора-мошенника

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 млн 120 тыс рублей.

Должник — генеральный директор строительной фирмы, которая заключила контракты на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны и обустройство трех секторов кладбища, выполнила их с существенными недостатками, а в акты включила заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалах.

За хищение бюджетных средств руководитель фирмы был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, 1 млн рублей штрафа и возмещению ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 млн 120 тыс. рублей.

Возбудив исполнительное производство о взыскании ущерба, судебный пристав наложила запрет на регистрационные действия с принадлежащими должнику автомобилями Lexus NX 200 и «Лада Гранта», обратила взыскание на его счета в банках и 70 % заработной платы.

Впрочем, взыскивать большой долг частями не пришлось. Строительная фирма, которой руководит должник, перечислила на депозитный счет службы всю сумму. Деньги направлены взыскателю — администрации Сыктывкара.