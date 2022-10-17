Должник в Усть-Куломе после административных арестов пересмотрел отношение к обязательным работам

Безработный житель Усть-Куломского района 1992 года рождения, оштрафованный на 1 тыс. рублей, в течение двух месяцев штраф не оплатил. Мировой суд снова признал его правонарушителем и в силу ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата штрафа в срок) назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Возбудив исполнительное производство, начальник Отделения судебных приставов по Усть-Куломскому району передал должника в распоряжение сельской администрации, но к работе мужчина не приступил. «В администрации мне предложили чистить помойки, — объяснил он приставу, — а я это не буду делать никогда».

Уклонение от обязательных работ повлекло два административных ареста — сначала на сутки, потом на двое. Во время краткосрочной изоляции должник пересмотрел отношение к безвозмездному труду на благо села. Исполнительное производство об обязательных работах окончено фактическим исполнением.