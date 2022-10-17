Социальная реклама судебных приставов напоминает жителям Коми о родительском долге

На цифровых экранах в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте размещен социальный ролик УФССП России по Республике Коми. «Бывших детей не бывает», — напоминают должникам по алиментам судебные приставы.

— Актуальность темы обусловлена крупной суммой долга родителей региона перед своими детьми, — поясняет главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. — Служба признательна Центру обеспечения деятельности Минцифры Республики Коми и рекламному бизнесу, которые занимают социально ответственную позицию. Только все вместе мы сможем достучаться до нерадивых отцов и матерей, изменить попустительское отношение общества к злостным неплательщикам алиментов на нетерпимое.

С начала года на исполнении у судебных приставов Коми находилось более 19 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. За 9 месяцев в пользу детей взыскано 535, 5 млн рублей.