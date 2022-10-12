В Коми с начала года окончено 115 исполнительных производств о предоставлении жилья сиротам

В Отделении судебных приставов по Усть-Куломскому району окончено исполнительное производство о предоставлении жилья сироте. Молодой человек со сложной судьбой вселился в новую муниципальную квартиру.

С начала года взыскателям из числа детей-сирот по одной квартире предоставлено и в других районах республики — Княжпогостском, Сосногорском, Сысольском.

Больше всего новоселов в Сыктывкаре — 81. В Ухте под контролем судебных приставов исполнено 17 решений суда, в Усинске — 13.

Социально значимые исполнительные производства были возбуждены в разное время. Дольше всех — с мая 2017 года — пришлось ждать квартиру сироте в Сыктывкаре, меньше всех — взыскателям из Сысольского и Сосногорского районов, которые предъявили исполнительные листы в УФССП России по Республике Коми в июне 2022 года.