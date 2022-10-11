В Коми заявление о приостановлении исполпроизводства за мобилизованного могут подать родственники

Если мобилизованный гражданин не успел лично подать заявление о приостановлении исполнительного производства, сделать это могут его супруга, родители, братья и сестры, другие доверенные лица. Для этого им необходимо обратиться в отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

Ключевой документ, который необходимо приложить к заявлению, — оригинал справки из военкомата, подтверждающий факт призыва должника на военную службу.

Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство может быть приостановлено судебным приставом полностью или частично по просьбе должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с российским законодательством.

Заявления непосредственно от мобилизованных граждан судебные приставы Коми принимают прямо на призывных пунктах.