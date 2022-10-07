В Коми двойники могут сообщить об ошибочном долге на Госуслугах

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут оперативно решить проблему с помощью нового сервиса на портале Госуслуг. Для этого необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга, а также загружается скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России.

После получения от двойника копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения данных судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все ограничения и вернет деньги, если они уже были списаны.

Судебные приставы Коми напоминают, что это не единственный способ решения проблемы ошибочной идентификации. С октября прошлого года можно подавать заявление «Я двойник!» в Интернет-приемной на сайте УФССП России по Республике Коми. Приставу дано 2 дня на рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю.