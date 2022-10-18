В Коми работодатель оштрафован за нарушение законодательства об исполнительном производстве

Жительница Усть-Куломского района неоднократно оставалась без зарплаты. Одну половину в счет погашения долга по исполнительному производству удерживала бухгалтерия, вторую — банк.

В ходе рассмотрения административного дела, возбужденного в Отделении судебных приставов по Усть-Куломскому району, была установлена вина работодателя: должностное лицо при оформлении платежных документов не проставляло вообще или проставляло неверный код дохода, сумма, взысканная по исполнительному производству, также не была указана, в результате чего банк списывал все, что поступало на счет.

Старший судебный пристав признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 17. 14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.