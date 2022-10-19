Судебные приставы Коми приглашают молодежь к участию в конкурсе научных работ

Для развития научного потенциала молодежи в области юриспруденции и вовлечения ее в нормотворческую деятельность Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) начиная с 2009 года проводят конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России.

Работы победителей публикуются в сборнике лучших научных работ конкурса, Бюллетене Федеральной службы судебных приставов, печатных изданиях РПА Минюста России и его филиалов, иных вузов России.

С каждым годом растет количество участников конкурса, расширяется география вузов. Учебные заведения Республики Коми, взаимодействуя с региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов, неоднократно представляли на конкурс работы студентов, которые становились победителями.

В этом году студентам, аспирантам, адъюнктам юридических и экономических факультетов, факультетов журналистики, учителям права предложено для изучения более 70 тем в 11 номинациях — от актуальных вопросов исполнительного производства до формирования положительного имиджа ФССП России в социальных сетях.

Конкурс проводится в два этапа: первый этап — в территориальных органах ФССП России, второй этап – в центральном аппарате.

Положение о конкурсе научных работ, перечень номинаций и тем конкурса размещены на официальном сайте Управления Федеральной службе судебных приставов по Республике Коми http://r11.fssp.gov.ru в разделе Об Управлении/Иная деятельность / Конкурсы и фестивали / Конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов.

Работы принимаются с 1 по 20 декабря 2022 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, каб. 112.

Телефон для справок — 8 (8212) 28-74-75 (Юлиана Викторовна Солодовник).