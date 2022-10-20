Приставы Коми взыскали с нарушителя лесного законодательства больше 4 млн рублей

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса, в размере 4 млн 111 тыс. рублей, в пользу администрации Прилузского района.

Должник — индивидуальный предприниматель, который купил у троих местных жителей льготу на вырубку древесины для возведения строений и иных собственных нужд, заготовил более 500 кубометров сосны и ели по минимальной цене и распорядился ими по своему усмотрению. Попытка извлечь максимальную прибыль завершилась уголовным делом, лишением свободы и гражданским иском прокурора о взыскании с осужденного причиненного преступлением имущественного ущерба.

Судебный пристав направила отбывающему наказание должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, наложила запрет на регистрационные действия с Chevrolet Niva и прицепом, обратила взыскание на счета в банках.

Со счетов списана незначительная часть долга. Основную сумму на депозитный счет службы внесли родственники должника.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.