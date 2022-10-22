Как мобилизованному жителю Коми подать заявление о приостановлении исполпроизводства

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления о полном или частичном приостановлении исполнительных производств мобилизованные граждане могут подать любым способом:

1) на призывных пунктах военных комиссариатов,

2) в отделениях судебных приставов, где ведется исполнительное производство,

3) через личный кабинет на портале Госуслуг,

4) через Интернет-приемную на сайте УФССП России по Республике Коми.

Если мобилизованный гражданин не успел лично подать заявление о приостановлении исполнительного производства, сделать это могут его супруга, родители, братья и сестры, другие доверенные лица. Для этого им необходимо обратиться в отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. К заявлению прикладывается оригинал справки из военкомата, подтверждающий факт призыва должника на военную службу.

Дополнительную информацию, консультации по вопросам приостановления исполнительных производств призываемые граждане и их родственники могут получить в рабочее время по телефону горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86.