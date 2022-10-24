В Коми должник доплатил алименты взрослым детям

Уроженец Татарстана, который в начале 2000 годов работал в Коми вахтовым методом, регулярно переводил деньги на содержание сына и дочери вплоть до их совершеннолетия. Поэтому мужчина очень удивился, когда увидел на Госуслугах заложенность по алиментам в размере 2,5 млн рублей.

«Ошибки нет, — пояснили должнику в Отделении судебных приставов по г. Усинску. — Так как в материалах исполнительного производства нет документов, подтверждающих выплаты напрямую взыскателю, прекращая исполнительное производство о взыскании текущих алиментов, пристав рассчитала задолженность на основе имеющихся сведений о ваших доходах».

Благодаря платежным документам, которые хранились много лет, размер подлежащей взысканию суммы сократился до 969 тыс. рублей.

Одномоментно перечислив деньги на депозитный счет службы, на этот раз мужчина подстраховался — направил приставу квитанцию об оплате и заявление с просьбой окончить исполнительное производство.