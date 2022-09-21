Судебные приставы Сыктывкара урегулировали отношения предпринимателей

Сыктывкарские предприниматели встретились в суде. Подрядчик взыскивал с заказчика остатки выплаты по договору поставки и установки пластиковых окон в многоквартирном доме и неустойку за просрочку, а заказчик выдвинул встречное требование — возместить убытки, которые образовались из-за некачественного монтажа оконных блоков.

Суд поддержал позиции обеих сторон и обязал заказчика доплатить подрядчику 113 тыс. рублей, а подрядчика — компенсировать заказчику убытки в размере 205 тыс. рублей.

Судебные приставы Сыктывкара возбудили два исполнительных производства. Одно из них — на меньшую сумму — вскоре было окончено: пристав вынесла постановление о зачете встречных обязательств. Таким образом заказчик перестал быть должником.

Оставалось взыскать с подрядчика в пользу заказчика разницу — 92 тыс. рублей. Для этого судебный пристав ограничила выезд должника за границу, наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью и автомобилями Toyota Carina и Hyundai Trajet, обратила взыскание на счета в банках.

Под давлением мер принудительного исполнения должник перечислили на счет службы судебных приставов необходимую сумму. Деньги направлены взыскателю, исполнительное производство окончено, запреты и ограничения отменены.