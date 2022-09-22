Судебный пристав Сыктывкара восстановила нарушенные трудовые права бывшего охранника

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании с охранного предприятия задолженности по заработной плате и компенсаций в пользу бывшего работника.

Сыктывкарец работал сутки через трое без оформления трудового договора на посту в учебном корпусе школы-интерната в Сыктывдинском районе. Через несколько месяцев работодатель сообщил, что договор об оказании услуг охраны с образовательным учреждением расторгнут, поэтому работы больше нет. Так как новое место предложено не было, работник, как он считает, до увольнения по собственному желанию — то есть 7 месяцев — находился в простое по вине работодателя. Кроме того, окончательный расчет с ним не был произведен.

Суд удовлетворил исковые требования бывшего охранника и скрупулезно рассчитал положенную ему сумму, включающую компенсации за задержку выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда, после чего в УФССП России по Республике Коми был предъявлен исполнительный лист о взыскании 146 тыс. рублей.

Новое исполнительное производство, возбужденное в отношении охранного предприятия, судебный пристав включила в состав сводного исполнительного производства, при ведении которого учитывается очередность удовлетворения требований взыскателей. Так как требования по оплате труда относятся ко второй очереди, а иные исполнительные документы — к третьей и четвертой, взысканная в ходе исполнительных действий сумма была немедленно направлена на восстановление нарушенных прав работника.