Судебный пристав Инты взыскала алименты на содержание супруги
Кроме 75 тысяч рублей на содержание троих детей житель Инты 1961 года рождения обязан до достижения младшей дочерью трех лет ежемесячно выплачивать супруге прожиточный минимум, установленный в северной зоне Республики Коми для трудоспособного населения.
Так как больше 9 месяцев супруга не получала выплаты в свою пользу, она предъявила исполнительный документ в службу судебных приставов.
Возбудив исполнительное производство первой очереди, судебный пристав ОСП по Инте рассчитала задолженность по алиментам, установила имущественное положение должника и наложила запрет на регистрационные действия с автомобилями Mitsubishi Pajero Sport и ГАЗ 3302.
После полного погашения задолженности запрет снят, и так как выплаты супруге стали регулярными, исполнительное производство окончено.
С начала года судебные приставы Сыктывкара, Инты, Ухты и Княжпогостского района окончили 10 исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание супруги. Должникам — от 26 до 60 лет. Размеры выплат были определены как в твердой сумме — 5 тыс. рублей, 14 тыс. 800 рублей, так и составляли от половины до целого прожиточного минимума в месте проживания взыскателя. Сроки выплаты, в основном, привязаны к возрасту общего ребенка — «до достижения трех лет».