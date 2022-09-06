Под контролем пристава школа в Сыктывкаре выдала заявителю справку

В Сыктывкаре судебный пристав УФССП России по Республике Коми окончила исполнительное производство, возбужденное в отношении одной из школ, которую суд обязал выдать гражданке архивную справку, подтверждающую факт обучения дочери.

В досудебном порядке сторонам договориться не удалось. Справку, которая необходима сыктывкарке для предоставления в пенсионный фонд ради начисления доплаты к пенсии как матери двоих детей, образовательное учреждение выдать отказалось, сославшись на то, что ребенок совершеннолетний, поэтому нужна доверенность, а кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

Суд с позицией школы не согласился. Мать обращалась к ответчику за справкой именно в своих интересах, надеясь получить доплату к пенсии, а не в интересах совершеннолетней дочери. Следовательно, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия заявителя, в данном случае, не требуется. При этом запрашиваемая информация о периоде обучения ребенка не является раскрытием персональных данных.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредила директора школы об ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора — в случае просрочки исполнения требований неимущественного характера должник-организация выплачивает в федеральный бюджет 50 тыс. рублей.

Исполнительное производство было окончено, когда пристав получила подтверждение от должника, что справка направлена взыскателю.