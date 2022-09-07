В Печоре виновник ДТП выплатил потерпевшему 300 тысяч рублей

В Отделении судебных приставов по Печоре окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда с виновника дорожно-транспортного происшествия.

В результате столкновения Audi A81 с УАЗом водитель «буханки» получил травмы головы и колена, перенес операцию и долгий период реабилитации. Причиненный ему моральный вред потерпевший оценил в 300 тыс. рублей, и суд его требование удовлетворил.

Для взыскания задолженности судебный пристав наложила запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, ограничила его выезд за границу, обратила взыскание на счета в банках и заработную плату.

— Обращаю внимание граждан, что обращение взыскания на заработную плату не отменяет других мер принудительного исполнения. Если должник в установленный срок добровольно не погасил всю задолженность, для полного, правильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, для защиты прав взыскателей судебный пристав использует весь комплекс данных ему законом полномочий, — пояснил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин.

Когда требуемая сумма была направлена взыскателю, пристав сняла запреты и ограничения и вынесла постановления, отменяющие списание денег со счетов и из работной платы.