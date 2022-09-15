Москвич из Сыктывкара компенсировал преступный ущерб

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании 12 млн рублей в счет компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Должник — зарегистрированный в Сыктывкаре житель Москвы — совершил мошенничество в особо крупном размере. Он пообещал гражданину, заинтересованному в освобождении брата от уголовной ответственности, что, используя свои якобы обширные связи в руководстве правоохранительных органов, за крупную взятку добьется изменения меры пресечения на несвязанную с лишением свободы, а в дальнейшем прекращения уголовного дела.

Пока гражданин, ошибочно полагая, что уголовное преследование его брата незаконно, частями передавал деньги якобы на подкуп должностных лиц, тот самый брат дал признательные показания, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и был отпущен под домашний арест по ходатайству органов следствия. С этого момента мошенник начал скрываться, однако в конце концов сам стал фигурантом уголовного дела.

Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, превышает 16 млн рублей. Порядка 4 млн рублей взыскали московские судебные приставы, обратив взыскание на наручные часы Rolex, Cartier, Bovet и денежные средства в размере 664 260 рублей, на которые судом был наложен арест до исполнения судебного решения в части гражданского иска.

Исполнительное производство о взыскании 12 млн было возбуждено в Сыктывкаре. Должник менее чем за месяц полностью погасил задолженность перед взыскателем и выплатил в федеральный бюджет 735 тыс. рублей исполнительского сбора.