При покупке автомобиля в Москве жителю Усинска не удалось сэкономить на страховке

В Отделении судебных приставов по Усинску окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по договору купли-продажи транспортного средства в размере 250 000 рублей.

Должник, житель нефтяной столицы Коми, выбрал автомобиль в московском автосалоне. Полная стоимость транспортного средства составляла 1 004 900 руб., но при условии покупки дополнительного оборудования и оформления полисов КАСКО, ОСАГО, GAP-страхования, добровольного страхования жизни и здоровья предлагалась скидка в размере 250 000 руб.

Усинец выполнил условия: купил дополнительное оборудование на 273 000 руб. и оформил страховки. Продавец предоставил скидку: окончательная стоимость автомобиля с дополнительным оборудованием составила 1 027 900 руб.

Когда покупатель расторг договоры страхования и получил назад свои деньги, продавец сначала направил ему претензию с просьбой доплатить 250 000 руб. за приобретенный автомобиль, а затем обратился в суд.

Суд встал на сторону продавца, который дал покупателю полную информацию об условиях предоставления скидки и право выбора цены на автомобиль, и удовлетворил требование о взыскании задолженности.

После возбуждения исполнительного производства должник не стал тянуть с выплатой и вовремя перечислил необходимую сумму на депозитный счет службы судебных приставов.