Судебные приставы Сыктывкара приняли участие в экосубботнике «Зеленая Россия»

Патриотизм и экология — два ключевых понятия, которые заложены в идее Всероссийского субботника «Зеленая Россия», поэтому, заявив о своем участии в ежегодной акции, судебные приставы Сыктывкара отправились в село Лозым.

Первый десант косил траву возле мемориала в честь солдат Великой Отечественной, второй — собирал сено, листву и мыл памятник.

Шефство приставов над памятным сооружением, которое в этом году сменило место расположения и сам облик, предполагает не только мемориальные мероприятия в дни всенародной радости и скорби, но и практическую помощь сельчанам в благоустройстве окружающего памятник пространства.