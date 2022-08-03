Жители Коми могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума на портале Госуслуг

Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг.

Новый сервис разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ходе реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте.

В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

Для подачи заявления должнику необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой должник относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода.

Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или другие иждивенцы, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо добавить к заявлению.

Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения.

Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума могут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Данный порядок не распространяется на подачу заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.

С 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам, в УФССП России по Республике Коми поступило 4 445 заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. В рамках 3 232 исполнительных производств на сумму, превышающую 500 млн рублей, данное право граждан было обеспечено.