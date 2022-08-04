В Сыктывкаре пострадавшему велосипедисту выплачена компенсация морального вреда

Переднее колесо велосипеда «Спутник» провалилось в люк дождеприемника на проезжей части ул. Морозова, велосипедист упал и травмировался. Суд согласился с пострадавшим: причиной дорожно-транспортного происшествия стало расположение пазов по ходу движения, то есть ненадлежащая установка люка. Следовательно, муниципальное предприятие, которое на праве оперативного управления владеет ливневой канализацией на участке дороги, где произошло ДТП, обязано выплатить гражданину компенсацию морального вреда в размере 132 тыс. рублей и переориентировать пазы люка.

Исполнительные производства имущественного и неимущественного характера были возбуждены в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми.

Так как в срок, установленный для добровольного исполнения, компенсация не была выплачена взыскателю, пристав обратила взыскание на счета должника, откуда была списана требуемая сумма, и вынесла постановление об исполнительском сборе в размере 10 тыс. рублей. Средства направлены взыскателю и в федеральный бюджет.

Исполнительное производство об обеспечении соответствующего ГОСТУ состояния люка ливневой канализации также окончено фактическим исполнением.