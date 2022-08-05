В Сыктывкаре телеканал опроверг не соответствующие действительности сведения

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство по обязанию телеканала удалить публикации, размещенные на его сайте и на видеосервисе Youtube, посредством которых распространены не соответствующие действительности сведения в отношении одного из депутатов Государственного Совета Республики Коми.

Сведения, обнародованные средством массовой информации с подачи оппонента опороченного лица, по убеждению суда, вышли за рамки нормальной политической борьбы и допустимой конструктивной критики.

Суд также обязал телеканал дать опровержение недостоверной информации в двух выпусках новостей.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредила руководителя СМИ об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае превышения срока, отведенного для добровольного исполнения требований.

Должник исполнил требования своевременно, чем избежал дополнительных расходов. Напомним, что в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-организации устанавливается в размере 50 тыс. рублей.