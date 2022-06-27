✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.06.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
В Сосногорске прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. Открыли праздничный «марафон» любители спорта. Вечером на площади имени Гагарина прошла праздничная программа «Летний микс», подготовленная для городской молодежи сосногорскими работниками культуры.
03:15 — Материал от Министерства экономического развития РФ по теме контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности в сфере государственного регулирования экономики