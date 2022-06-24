✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.06.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Социальный контракт продолжает помогать сосногорцам, попавшим в кризисную ситуацию. Воспользоваться этой мерой государственной поддержки могут малоимущие граждане, имеющие доходы ниже прожиточного минимума.
03:10 — ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ СПОРТА
В рамках празднования Всероссийского олимпийского дня юные сосногорцы встретились с ветеранами спорта. Участники детских оздоровительных лагерей собрались в универсальном спортивном комплексе «Метеор», чтобы послушать о жизни и успехах тренеров и спортсменов.
05:37 — КОСМИЧЕСКИЕ ТУРИСТЫ
Завершается первая июньская смена в летних оздоровительных лагерях Сосногорского района. В течение 21 дня дети младшего и среднего школьного возраста посещали мероприятия, которые устраивали для них сотрудники учреждений культуры.
08:07 — ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ — 95 ЛЕТ!