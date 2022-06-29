✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.06.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

В Сосногорске продолжается благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». На улице Первомайской работы начались в апреле. На улице Молодежной обновляют детскую площадку.

01:35 — РЕМОНТ В «ГЛАДИАТОРЕ»

В клубе единоборств «Гладиатор» завершилась реконструкция кровли. Это стало возможно благодаря республиканской программе «Народный бюджет». Как отмечают представители отрасли, ранее участок крыши над залом, где занимаются юные спортсмены, протекал. Теперь эти проблемы в прошлом.

02:46 — СТАДИОН — НЕ МЕСТО ВЫГУЛА СОБАК!

В прошлом году депутаты городского Совета внесли изменения в Правила благоустройства Сосногорска. Согласно этим изменениям, запрещается выгул собак на детских и спортивных площадках, возле медицинских и культурных учреждений, а также в скверах и парках. Однако на городских стадионах часто можно видеть собачников, которые занимаются спортом в компании питомцев или просто выгуливают их.

05:26 — НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ФОРТУНЫ»

Сосногорский конноспортивный центр «Фортуна» принял участие в чемпионате и первенстве Республики Коми по конному спорту. В дисциплине «конкур» они соревновались с наездниками из Сыктывкара, Ухты и Котласа. Домой наша команда вернулась с комплектом из 14 медалей.