✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.05.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
В минувшую субботу для сосногорских выпускников прозвучал «последний звонок». В этом году его услышали более 600 юношей и девушек. Уже скоро детство для них закончится, но впереди – новая, взрослая жизнь.
04:24 — УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
В 22 раз конкурс юных вокалистов «Утренняя звезда» собрал учеников, их родителей и педагогов Сосногорской школы № 2 в городском доме культуры «Горизонт». Жюри предстояла непростая задача определить лучшего среди воспитанников Людмилы Гордиенко.
07:56 — НОЧЬ МУЗЕЕВ
Сосногорск присоединился к международной акции «Ночь музеев». В минувшую субботу взрослых и юных горожан пригласили в Дом культуры «Горизонт», в стенах которого разместились экспозиции местного историко-краеведческого мемориального музея».