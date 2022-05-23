✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

В минувшую субботу для сосногорских выпускников прозвучал «последний звонок». В этом году его услышали более 600 юношей и девушек. Уже скоро детство для них закончится, но впереди – новая, взрослая жизнь.

04:24 — УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

В 22 раз конкурс юных вокалистов «Утренняя звезда» собрал учеников, их родителей и педагогов Сосногорской школы № 2 в городском доме культуры «Горизонт». Жюри предстояла непростая задача определить лучшего среди воспитанников Людмилы Гордиенко.

07:56 — НОЧЬ МУЗЕЕВ

Сосногорск присоединился к международной акции «Ночь музеев». В минувшую субботу взрослых и юных горожан пригласили в Дом культуры «Горизонт», в стенах которого разместились экспозиции местного историко-краеведческого мемориального музея».