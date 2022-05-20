✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — АЛЛЕЯ КАДЕТОВ

В районе кадетской школы продолжаются работы по замене асфальтового покрытия и благоустройству территории. Работы успели вызвать резонанс среди горожан. Пользователи социальных сетей выразили недовольство в связи со спилом деревьев, мешающих устанавливать опоры освещения.

07:14 — САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!

В этом году пионерское движение отметило вековой юбилей. Несмотря на то, что вместе с Советским Союзом оно стало частью истории, для многих жителей России красные галстуки, пятиконечные значки и другие атрибуты остаются символом детства.

11:57 — КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ

В Сосногорске вопрос организации детского питания продолжает оставаться на контроле. Качество и разнообразие меню школьных столовых проверяют члены родительских советов, депутаты, представители общественных организаций.

14:23 — ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗЪЯСНЯЕТ

О субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг рассказывает специалист отдела социальных выплат «Центра социальной защиты населения г. Сосногорска» Галина Путинцева