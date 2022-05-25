✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДЕТЯМ – О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В этом году исполняется 130 лет Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и 95 лет Государственному пожарному надзору. Юбилейным датам посвящено множество мероприятий. Одним из них стал показ пожарной техники на площади Дома детского творчества.

03:21 — КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ

Школьникам Сосногорска напомнили о подвиге легендарного машиниста Ивана Пироженко. Именно он 7 февраля 1943 года провел в блокадный Ленинград первый состав с продовольствием.

05:49 — ВДОХНОВЛЕННЫЕ ТАНЦЕМ

На сцене Дома детского творчества прошел традиционный отчетный концерт студии современного танца «Вдохновение». В этом году он не только подвел творческие итоги за последние месяцы, но и стал празднованием десятилетия коллектива.