✳ Вести Тимана. Сосногорск | 16.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Специалисты управления образования рассказали жителям муниципалитета о том, как будет организован отдых детей в летний период. В этом году юные сосногорцы вновь смогут побывать в лагерях, расположенных в Республике Коми и на побережье Черного моря.

03:03 — ПРАЗДНИК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В Доме детского творчества состоялся отчетный концерт ансамбля русской народной песни «Молодая канарейка». В коллективе 3 группы, в которых занимаются дети с 5 до 16 лет, а также группа выпускников – всего около 50 человек. Для каждого возраста свои песни.

05:53 — ПАТРИОТИЗМ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

Сосногорские школьники стали победителями регионального этапа конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». Он проводится среди учеников 8-11 классов, а также среди учащихся организаций среднего профессионального образования