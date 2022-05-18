✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЧТЕНИЕ СО СМЫСЛОМ

Преподаватель сосногорской гимназии Ирина Балукина стала победителем первого республиканского конкурса методических разработок по развитию функциональной грамотности обучающихся.

02:07 — НОЧЬ МУЗЕЕВ

В эту субботу, 21 мая, по всему миру пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Не станет исключением и сосногорский историко-краеведческий мемориальный музей. Его сотрудники подготовили интересную и разнообразную программу.

03:19 — БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

На Северной железной дороге проходит месячник, направленный на предупреждение несчастных случаев с несовершеннолетними в зоне движения поездов. Для воспитанников детских садов, школьников и учащихся учреждений профессионального образования проводят тематические встречи и уроки.

05:32 — ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

О пожароопасном сезоне рассказывает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сосногорска Владимир Кочанов.