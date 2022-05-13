✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

В Сосногорске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. До конца лета вещи первой необходимости и продукты питания принимаются по новым адресам: в городском доме культуры «Горизонт» и Доме детского творчества. Напомним, ранее сбор проводился в Общественной приемной партии «Единая Россия».

02:10 — «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРОКУРОРОМ

Прокурор Сосногорска ответил на вопросы жителей района в рамках «Прямой линии», организованной Общественной приемной Главы Республики Коми. Жители муниципалитета могли обратиться к Роману Якименко как по телефону, так и лично.

04:21 — ЗАБОТА О ПРИРОДЕ С ДЕТСТВА

Воспитанница 8-го детсада Дарья Кильданович стала победителем республиканского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!». Ее рисунок признали лучшим среди работ дошкольников.

06:01 — БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

В Сосногорске прошел ежегодный конкурс знатоков правил дорожного движения «Безопасное колесо». Центром проведения соревнования по традиции стала третья школа, на базе которой действует ресурсный центр по безопасности дорожного движения.