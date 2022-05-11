✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Девятого мая жители Сосногорска встретили 77-ю годовщину Великой Победы. Начались праздничные мероприятия с поздравления главных героев этого дня — ветеранов войны.

11:49 — ИМЯ ТЕБЕ – ПОБЕДИТЕЛЬ!

Накануне Дня Победы ГДК «Горизонт» собрал сосногорцев и гостей города на торжественный вечер, посвященный 9 Мая.

16:03 — ЗАВОДЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сосногорский газоперерабатывающий завод принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

18:44 — ПРАЗДНИЧНАЯ ЭСТАФЕТА

Накануне Дня Победы активные жители Сосногорска посвятили несколько выходных здоровому образу жизни и приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.