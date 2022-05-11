✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.05.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Девятого мая жители Сосногорска встретили 77-ю годовщину Великой Победы. Начались праздничные мероприятия с поздравления главных героев этого дня — ветеранов войны.
11:49 — ИМЯ ТЕБЕ – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Накануне Дня Победы ГДК «Горизонт» собрал сосногорцев и гостей города на торжественный вечер, посвященный 9 Мая.
16:03 — ЗАВОДЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сосногорский газоперерабатывающий завод принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
18:44 — ПРАЗДНИЧНАЯ ЭСТАФЕТА
Накануне Дня Победы активные жители Сосногорска посвятили несколько выходных здоровому образу жизни и приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.