✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — С НОВОСЕЛЬЕМ!

Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко вручил ключи от квартир трем детям-сиротам. Эту категорию граждан муниципалитет обязан обеспечить отдельным жильем, в список нуждающихся сирот вносят по достижении 14 лет.

01:20 — НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Накануне девятого мая в общественных организациях Сосногорского района прошли торжественные собрания. В Совете ветеранов за праздничным столом встретились участники трудового фронта и дети войны. Отпраздновали наступающее девятое мая и члены Сосногорской городской организации Всероссийского общества инвалидов.

04:35 — СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

В школе №5 провели муниципальный фестиваль «Родовой знак» – 13-й по счету. В нем участвуют школьники Сосногорского района с 1 по 9 класс со своими семьями.

06:52 — РАДУГА ТАЛАНТОВ

В Сосногорском ДДТ состоялась выставка детских творческих работ. Это ежегодное событие проходит в рамках фестиваля «Радуга талантов». Авторы работ – воспитанники детских садов, школ и учреждений дополнительного образования Сосногорского района. На выставке сотни экспонатов. Виды искусства самые разные – от рисования до поделок из различных материалов.

09:44 — ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ

В Доме детского творчества прошло профориентационное мероприятие «Мир профессий» для старшеклассников городских школ. На встречу пригласили представителей различных сфер деятельности, чтобы они познакомили ребят со своей работой.

12:15 — ГЕОРГИЕВСКАЯ ПРОБЕЖКА

6 мая православные отмечают день Георгия Победоносца — покровителя воинов, сражающихся за Отечество. Для России – это символ бесстрашия и мужества. Воспитанники Кадетской школы придают этой дате большое значение, и ежегодно проводят 6 мая традиционную Георгиевскую пробежку.

14:24 — #МЫВМЕСТЕ

По всей стране прошли фестивали дарения под общим названием «Мы вместе». Суть акции в бесплатном обмене вещами и услугами. Инициативу волонтеров поддержал президент России.