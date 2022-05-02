✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЛИКВИДИРОВАЛИ СВАЛКУ

С 25 апреля, согласно постановлению администрации, в Сосногорском районе начались субботники. Управляющая организация «Вита» устроила уборку возле дома №7 по улице Маяковского еще накануне. Территория давно и сильно нуждалась в этом

02:42 — УЧИТЕЛЬ ГОДА

Учитель математики и информатики гимназии при Главе Сосногорского района Денис Ануфриев стал лучшим педагогом Коми и победил в региональном этапе конкурса «Учитель года России-2022»

08:13 — А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ

Жители Сосногорска познакомились с новым для них театральным жанром — читкой. Необычный спектакль на сцене дома культуры «Горизонт» представили артисты столичного Академического театра драмы имени Виктора Савина.

11:08 — ОБЩАЯ ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ

Сосногорск посетили преподаватели и учащиеся сыктывкарского Колледжа искусств Республики Коми. Педагоги учебного заведения дали мастер-классы в Детской школе искусств.

13:29 — ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Накануне Дня Победы в Сосногорске прошел традиционный «Парад юных войск». В смотре приняли участие 7 городских образовательных учреждений.

15:25 — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ

В Физкультурно-оздоровительном комплексе провели турнир по шахматам и шашкам памяти ветеранов интеллектуального спорта Петра Стульникова и Геннадия Бекаревича. Соревнования проходят с 2017 года.

18:43 — ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!

В Сосногорске прошел открытый турнир по рукопашному бою на Кубок главы Сосногорского района. В соревнованиях участвовали юные спортсмены от 8 до 11 лет – более 60 бойцов из 6 городов Республики.