✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.04.2022
00:14 — ВСЕ НА СУББОТНИК!
В Сосногорском районе стартовала весенняя кампания по санитарной уборке. Сосногорцы проводят субботники во дворах своих домов и на общественных территориях, трудовые коллективы наводят порядок возле рабочих мест.
04:00 — НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ КАДЕТОВ
В Сосногорске отремонтируют дорогу и тротуар по улице Первомайской в районе кадетской школы. Специалисты Управлений ЖКХ и капитального строительства провели осмотр территории и замеры дорожного полотна для составления проектно-сметной документации.
06:32 — ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!
Сосногорцы продолжают помогать жителям Луганской и Донецкой народных республик. На минувшей неделе им была направлена третья машина гуманитарного груза. Это продукты питания, в том числе и для маленьких детей, постельное белье, одежда, школьные принадлежности и многое другое.
08:20 — ВОЗРАСТ НЕ ОТМЕНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию на тему ответственности несовершеннолетних за противоправные деяния. На вопросы позвонивших отвечала начальник отдела по делам несовершеннолетних Юлия Арашина.
10:45 — УФСИН ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
В сосногорском центре занятости населения провели ярмарку вакансий следственного изолятора №2. Сотрудники учреждения представили рабочие места в отделе безопасности и отделе охраны. На эти вакансии приглашают соискателей до 40 лет с полным средним образованием.
12:50 — УЧЕНИК ГОДА
В Сосногорске определили ученика 2022 года. Конкурс среди талантливой молодежи охватывает учащихся с восьмого по десятые классы и позволяет выявить наиболее активных и творческих школьников.
15:58 — ТАКИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ!
В Доме детского творчества прошла ежегодная квест-игра для школьников, посвященная Дню космонавтики. Организаторами выступил отдел по делам молодежи Управления образования, в подготовке и проведении участвовали педагоги ДДТ и волонтеры.
17:39 — «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» РАЗЪЯСНЯЕТ
Заместитель директора ухтинского филиала АО «Коми энергосбытовая компания» Ирина Мельник о ежегодной корректировке платы за отопление