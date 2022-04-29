✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.04.2022





00:14 — ВСЕ НА СУББОТНИК!

В Сосногорском районе стартовала весенняя кампания по санитарной уборке. Сосногорцы проводят субботники во дворах своих домов и на общественных территориях, трудовые коллективы наводят порядок возле рабочих мест.

04:00 — НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ КАДЕТОВ

В Сосногорске отремонтируют дорогу и тротуар по улице Первомайской в районе кадетской школы. Специалисты Управлений ЖКХ и капитального строительства провели осмотр территории и замеры дорожного полотна для составления проектно-сметной документации.

06:32 — ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!

Сосногорцы продолжают помогать жителям Луганской и Донецкой народных республик. На минувшей неделе им была направлена третья машина гуманитарного груза. Это продукты питания, в том числе и для маленьких детей, постельное белье, одежда, школьные принадлежности и многое другое.

08:20 — ВОЗРАСТ НЕ ОТМЕНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию на тему ответственности несовершеннолетних за противоправные деяния. На вопросы позвонивших отвечала начальник отдела по делам несовершеннолетних Юлия Арашина.

10:45 — УФСИН ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ

В сосногорском центре занятости населения провели ярмарку вакансий следственного изолятора №2. Сотрудники учреждения представили рабочие места в отделе безопасности и отделе охраны. На эти вакансии приглашают соискателей до 40 лет с полным средним образованием.

12:50 — УЧЕНИК ГОДА

В Сосногорске определили ученика 2022 года. Конкурс среди талантливой молодежи охватывает учащихся с восьмого по десятые классы и позволяет выявить наиболее активных и творческих школьников.

15:58 — ТАКИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ!

В Доме детского творчества прошла ежегодная квест-игра для школьников, посвященная Дню космонавтики. Организаторами выступил отдел по делам молодежи Управления образования, в подготовке и проведении участвовали педагоги ДДТ и волонтеры.

17:39 — «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» РАЗЪЯСНЯЕТ

Заместитель директора ухтинского филиала АО «Коми энергосбытовая компания» Ирина Мельник о ежегодной корректировке платы за отопление