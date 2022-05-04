✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!

В Сосногорском районе продолжается месячник субботников. Неравнодушные жители города и поселков приводят свои территории в порядок после зимы. Накануне майских праздников в это движение влились и члены местного отделения партии «Единая Россия».

03:05 — МИР, ТРУД, МАЙ!

В Сосногорске отпраздновали День весны и труда. Впервые после снятия ковидных ограничений по городу прошла колонна из представителей трудовых коллективов и просто сосногорцев, которые пришли целыми семьями.

06:19 — ВАХТА ПАМЯТИ ОТКРЫТА

В сосногорском Сквере Победы состоялось торжественное открытие ежегодной «Вахты памяти». Акция посвящена 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

08:35 — ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!

Накануне Дня Победы Дом культуры «Горизонт» подготовил уникальный для нашего города проект – конкурс инсценированной песни «Помнит сердце, не забудет никогда». Его участники подготовили творческие номера, наполненные эмоциональной глубиной и различными сценическими приемами.

11:56 — ДЕТИ — ДЕТЯМ

Вместе со всей страной Сосногорский район откликнулся на призыв Донбасса о помощи. В их числе и воспитанники седьмого детского сада города Сосногорска, сотрудники которого провели акцию «Дети — детям». Своим сверстникам, проживающим в Донбассе, юные сосногорцы передали игрушки, а также пожелания мирного неба над головой